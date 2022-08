Uniper: Da verließen sie ihn!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Finanztrends Video zu Uniper



mehr >

Nach dem ursprünglichen Kurssturz bei der Aktie von Uniper, welcher das Papier bis auf 5,71 Euro in die Tiefe führte, gingen einige mutige Anleger bei dem Titel eine Wette ein. Mit Zukäufen ließ sich hier auf eine Erholung in der Zukunft setzen. In einem freundlichen Marktumfeld fanden sich dafür genügen Interessenten. Sowie die Bullen unter Druck geraten, reagiert die Uniper-Aktie… Hier weiterlesen