Uniper: Bitter!

Uniper musste am Freitag endlich mal wieder keine Federn lassen. Es ging um fast 1 % aufwärts. Die Aktie hat aber innerhalb von einer Woche einen Malus von -11 % hinnehmen müssen. Damit zeigt sich, was die Börsen derzeit von dem einstigen Sommer-Höhenflieger halten: Es geht langsam bergab. Am 8.12. wird es vielleicht neue Erkenntnisse geben.

Die Außerordentliche Hauptversammlung!

Dann wird Uniper eine Außerordentliche Hauptversammlung abhalten, auf der es um die Neustrukturierung der Kapitalausstattung geht: Das Grundkapital soll sinken. Analysten sind am Ende – wohl mehrheitlich – der Meinung, dies sei wichtig, damit die Bundesregierung sich aus dem Geschäft verabschieden kann. Nur sind die Kurse aktuell ein Beleg dafür, dass die Aktionäre noch Angst vor dem Schritt haben.

