Uniper: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel von 1,89 EUR

Die Aktie des Energieversorgers Uniper verzeichnete gestern einen Anstieg um 5,00%. In der vergangenen Handelswoche belief sich das Minus allerdings auf -1,73%, was den Markt eher pessimistisch stimmt. Die Mehrheit der Bankanalysten sieht aktuell ein mittelfristiges Kursziel von 1,89 EUR für die Uniper-Aktie. Sollte es so kommen und die Bankanalysten Recht behalten, ergibt sich ein Kursrisiko in Höhe von -67,39%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage. Drei Experten empfehlen “halten”, sechs plädieren für einen Verkauf und fünf meinen sogar sofortiger Verkauf sei angebracht. Das Guru-Rating beträgt nun 1,86 nach zuvor ebenfalls 1,86.

