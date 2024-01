Uniper-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient daher als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Uniper-Aktie liegt bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (73,94) zeigt, dass Uniper überkauft ist, und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Uniper basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird deutlich, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Uniper-Aktie größtenteils positiv sind. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Uniper bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Uniper wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbilds führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie von 52 EUR mit einer Entfernung von -45,1 Prozent vom GD200 (94,71 EUR) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 81,65 EUR, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Uniper-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.