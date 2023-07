Uniper-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper, ein Unternehmen aus dem Markt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 5.12 EUR nahezu unverändert (-0.14 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Uniper einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Uniper jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Uniper liegt mit einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat einen Wert von 5,55, wodurch sich eine Differenz von -3,05 Prozent zur Uniper-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,55 liegt Uniper unter dem Branchendurchschnitt (93 Prozent). Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 222,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Uniper lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Uniper in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".