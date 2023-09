Uniper: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 1,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper notierte gestern an der Börse mit einem Minus von -0,52%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte allerdings ein leichtes Plus von +0,45% verzeichnet werden. Die Marktstimmung ist somit als neutral zu bezeichnen.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 1,89 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergäbe sich für Investoren aktuell eine mögliche Rendite von -64,90%. Ein Teil der Experten teilt jedoch nicht diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Von insgesamt neun Analysten empfehlen drei die Aktie zu halten und sechs empfehlen einen Verkauf. Fünf weitere Experten sind sogar der Meinung, dass Uniper sofort verkauft werden sollte. Das Guru-Rating hat sich von “Guru-Rating ALT” auf nunmehr 1,86 verschlechtert.