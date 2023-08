Uniper: Analysten sehen ein Kursziel von 1,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper hat gestern am Markt eine positive Entwicklung mit einem Plus von 0,20% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich allerdings ein Minus von -2,34%. Die Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie momentan nicht richtig bewertet ist und sehen das wahre Kursziel bei 1,89 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet sich für Investoren jedoch auch ein Verlustrisiko in Höhe von -68,96%.

Einige Experten halten die Aktie trotzdem weiterhin für verkaufswürdig oder gar sofort zu verkaufen – während andere noch neutral bleiben oder sogar zum Halten raten.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 1,86.