Uniper: Analysten sehen Kursziel bei 2,19 EUR

Die Aktie von Uniper konnte gestern eine positive Kursentwicklung von +3,14% verzeichnen. Über die vergangene Woche hinweg ergibt sich somit ein Plus von +9,47%. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel derzeit bei 2,19 EUR liegt – was einem möglichen Verlust in Höhe von -48,25% entspricht.

• Gestriges Plus: +3,14%

• Mittelfristiges Kursziel: 2,19 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 1.88

Von insgesamt 16 Experten bewerten drei die Uniper-Aktien als “halten”, während acht weitere diese zum Verkauf empfehlen und fünf sogar einen sofortigen Verkauf raten. Das Guru-Rating ist mit einer Bewertung von 1.88 unverändert geblieben.

Obwohl es in den letzten Tagen zu einem positiven Trend kam und einige Investoren optimistisch stimmen dürfte, sind Analysten skeptisch gegenüber weiterem Wachstumspotenzial und warnen vor...