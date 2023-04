Uniper Aktienkurs: Kursziel von 1,99 EUR - Potenzial von +103,22%

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Uniper-Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 1,99 EUR hat. Wenn dies zutrifft, eröffnet sich Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +103,22%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um +6.48%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

• Das wahre Kursziel liegt bei 1,99 EUR

• Potenzial eines Anstiegs um +103,22%

• Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht