Uniper: Aktie wird laut Analyse deutlich unterbewertet - Kursziel bei 2,19 EUR

Die Uniper-Aktie weist nach Ansicht von Analysten eine falsche Bewertung auf. Das wahre Kursziel liegt bei -51,57% des aktuellen Kurses.

• Uniper erzielt am 29.05.2023 ein Plus von +6,85%

• Durchschnittliches Kursziel: 2,19 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 1,88 (vorheriges Rating ebenfalls 1,88)

Am gestrigen Tag konnte die Uniper-Aktie an der Börse um +6,85% zulegen und erreichte damit einen Zuwachs von insgesamt +12,77% über eine Handelswoche hinweg. Es scheint also derzeit Optimismus im Markt zu herrschen.

Ob die Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben? Eindeutige Stimmung zeigt sich jedoch dennoch nicht.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für Uniper beträgt laut Analysteneinschätzung 2,19 EUR. Wenn sie mit ihrer Prognose richtig liegen sollten Investoren demnach um -51,57% profitieren können.

Allerdings...