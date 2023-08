Uniper: Aktie von Analysten als unterbewertet angesehen - Kursziel bei 1,89 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Uniper eine Kursentwicklung von -0,77%. Diese Summe ergibt sich aus den letzten fünf Handelstagen und zeigt einen leicht positiven Trend. Trotzdem sind einige Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 1,89 EUR liegt. Dies würde bedeuten, dass Investoren ein potenzielles Plus in Höhe von -69,45% erwartet.

Momentan gibt es unterschiedliche Meinungen bezüglich der Bewertung der Uniper-Aktie. Während drei Experten neutral bleiben und empfehlen zu “halten”, fordern sechs weitere Analysten zum Verkauf auf. Fünf weitere Experten vertreten sogar die Ansicht, sofort zu verkaufen.

Im Endeffekt ist das Guru-Rating unverändert geblieben und lässt somit Raum für Skepsis gegenüber einer Kaufempfehlung.