Uniper: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 2,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie hat gestern an der Börse eine negative Tendenz von -0,82% gezeigt. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch insgesamt ein Plus von +0,56%. Der Markt scheint demnach momentan relativ ausgeglichen zu sein.

Laut Expertenmeinungen ist die Aktie von Uniper aktuell unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 2,04 EUR auf. Wenn diese Einschätzung korrekt ist, würde dies für Investoren einen potenziellen Gewinn in Höhe von -59,76% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Sichtweise nach den jüngsten Entwicklungen am Markt.

Während drei Experten sich eher neutral positionieren und die Bewertung “halten” vergeben haben, sind sechs weitere Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Fünf andere Experten gehen sogar noch weiter und empfehlen einen...