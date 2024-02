Uniper Aktie: Ein unsicheres Investment?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich des Unternehmens Uniper in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen Uniper im Vergleich zum vorherigen Monat nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uniper-Aktie zeigt einen Wert von 35,19, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -38,06 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -4,75 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.