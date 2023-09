Uniper Aktie stürzt ab: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Der Kurs der Uniper Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -18,86% verändert. Analysten sind pessimistisch und rechnen mit einem Umsatzrückgang von -7,70% und einem Gewinnrückgang von +103,00% auf Jahressicht. Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in 31 Tagen veröffentlicht und Aktionäre warten gespannt auf die Zahlen. Die Analysten schätzen den Aktienkurs bei Uniper auf Sicht von 12 Monaten bei 2,20 EUR ein, was einen Verlust von -55,38% bedeuten würde. Auch die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend bei Uniper.