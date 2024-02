Uniper Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Uniper-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt derzeit 35. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,37 ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating für Uniper.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Uniper überwiegend negativ diskutiert, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Uniper nur wenig Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Uniper-Aktie derzeit unter der 200-Tage-Linie liegt, was eine "Schlecht"-Einstufung zur Folge hat. Ebenso liegt der aktuelle Kurs mit einem Abstand von -15,07 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, was erneut auf eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund für Uniper.