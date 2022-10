Uniper-Aktie: Der letzte macht das Licht aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Finanztrends Video zu Uniper



mehr >

Für die Uniper-Aktie ist auch weiterhin kein Boden in Sicht. Seit Jahresbeginn ist der Kurs inzwischen um mehr als 90 Prozent eingebrochen. Der Krieg in der Ukraine und die inzwischen fast vollständig eingestellte Gaslieferung durch Russland haben Deutschlands wichtigsten Gasimporteur in wirtschaftliche Schieflage gebracht. Um den Weiterbetrieb zu sichern und eine Insolvenz zu verhindern, hat der Bund beschlossen das Unternehmen… Hier weiterlesen