Uniper-Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 1,89 EUR

Die Uniper-Aktie konnte am 11.09.2023 eine positive Entwicklung von +4,78% verzeichnen und zeigt trotzdem in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend mit einem Verlust von -1,93%. Die Experten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht angemessen bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 1,89 EUR hat. Wenn diese Einschätzung stimmt, eröffnet dies Anlegern ein mögliches Risiko in Höhe von -67,32%.

Analystenmeinungen zur Uniper-Aktie:

• “Halten” Bewertung: 3 Experten

• “Verkauf” Bewertung: 6 Experten

• Sofortiger Verkauf erforderlich: 5 Experten

Das Guru-Rating für die Aktie beträgt nunmehr 1,86 nach zuvor ebenfalls bereits erreichten Wert von 1,86.

Abschließend lässt sich feststellen: Kein einziger Analyst schätzt die Aussichten derzeit optimistisch ein.