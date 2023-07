Uniper: Aktie könnte potenziell um 59,62% fallen - Kursziel bei 2,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die gestrige Kursentwicklung von Uniper am Markt betrug +0,72%. In der gesamten letzten Woche lag die Entwicklung bei -0,36%, was eine neutrale Stimmung auf dem Markt signalisiert.

Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 2,04 EUR für die Uniper-Aktie. Sollte dies eintreten, würde dies Investoren ein Risiko von -59,62% gegenüber dem aktuellen Preis bieten.

Die Meinungen der Analysten sind jedoch geteilt. Während drei Experten zu einer neutralen Bewertung “halten” tendieren und kein Experte optimistisch ist, empfehlen sechs Analysten einen Verkauf und fünf weitere sogar einen sofortigen Verkauf.

Interessierte Anleger sollten vor diesem Hintergrund ihre Entscheidung sorgfältig abwägen.

Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,86.