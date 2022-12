Uniper-Aktie: Das könnte ganz bitter enden

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie (WKN: UNSE01) ist in den vergangenen Wochen zu einem Vehikel für Börsenzocker verkommen, kaum ein Tag vergeht ohne eine zweistellige Kursbewegung. Nach Börsenschluss am Mittwoch notiert das Papier bei 4,36 €. Zuvor hatte der Energieversorger bekanntgegeben, den russischen Staatskonzern Gazprom auf Schadensersatz verklagen zu wollen. Harte Auflagen der EU-Kommission für das Stabilisierungspaket könnten das Unternehmen derweil noch tiefer in den Schlamassel reiten.

Uniper erzeugt Strom aus ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.