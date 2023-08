Uniper: Aktie kann sich schnell ändern!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper, das im Vorjahr als Problemfall der deutschen Wirtschaft galt, musste aufgrund fehlender Gaslieferungen aus Russland hohe Preise für den nachgefragten Energierohstoff zahlen. Dies führte zu einem enormen Jahresverlust von 19 Milliarden Euro und einer beispiellosen Rettungsmaßnahme des Bundes für Uniper.

Wiedererstarktes Uniper erzielt Milliardengewinn

Aktuell präsentiert sich der Energieimporteur und Betreiber von Kraftwerken jedoch in einem erfreulich positiveren Licht. Jüngst veröffentlichte Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 deuten auf eine beeindruckende Kehrtwende hin. In diesem Zeitraum konnte Uniper ein bereinigtes Ergebnis (EBIT) von beachtlichen 3,70 Milliarden Euro verbuchen – laut Finanzchefin Jutta Dönges das bisher beste Resultat in der Unternehmensgeschichte.

Die signifikanten Gewinne wurden hauptsächlich...