Uniper-Aktie: Das ist wohl kaum wahrzunehmen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper hat auch am Mittwoch nachgegeben. Der Titel verlor ganze -7,7 % an den deutschen Börsen. Die Handelsvolumina schwanken derzeit enorm. Bei fallenden Kursen spricht dies dafür, dass es maximale Unsicherheit am Markt gibt. Dabei sind die Vorzeichen recht deutlich.

Aktuelle Vorzeichen: Da gibt es keine Fragen

Die Aktie war kürzlich mit einem Kapitalschnitt bedacht worden. Nach Zusammenlegung von 20 alten Aktien kostete eine neue [...] Hier weiterlesen