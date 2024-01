Uniper-Aktie: Das ist doch überraschend!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Es ist nicht lange her, dass Uniper als einer der kriselnden Titel am Markt galt. Die Aktie hat aber am Mittwoch ein Plus von 2,5 % geschafft. Sie bleibt in der Nähe der runden Marke von 60 Euro. Der Titel ist unverändert auf dem Weg dazu, sich den negativen Prognosen der Aktien-Analysten zu entziehen. Immerhin kann der Konzern damit die nächste Stufe schon bald erreichen, die Zahlen doch stimmen sollten.

Das wird passieren: Die Zahlen kommen!

Denn die Zahlen zum 4. Quartal werden an den Markt kommen. Die Notierungen haben aktuell noch immer die Chance, die etwas schwächeren Prognosen für das Jahr 2024 zu überleben – wenn mit dem 4. Quartal auch ein vergleichsweise guter Ausblick für das Jahr 2024 gegeben würde. Analysten sehen indes noch immer Kursziele von 47 Euro als wahrscheinlich an. Das wäre ein Abwärtsdrall um annähernd 20 %!

