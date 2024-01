Uniper-Aktie: Das ist das Signal!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uniper könnte im laufenden Jahr eine der interessanteren Aktien werden. Der Energiehändler hat am Freitag einen kleinen Gewinn von gut 0,4 % geschafft. Immerhin, könnte man meinen. Allerdings wird sich mit einiger Sicherheit im Laufe der Zeit das Pendel in die eine oder andere Richtung deutlich stärker ausschlagen. Die Aktie ist umstritten. Analysten, die Kursziele formulieren, gehen von einem deutlich niedrigeren Kurs aus. Chartanalysten werden derzeit keine besonderen Probleme entdecken.

Wirtschaftlich orientierte Analysten heben den Finger.

Was passiert nun bei Uniper?

Wie gut es dem Unternehmen geht, dürfte am Ende für die Bewertung an den Aktienmärkten die entscheidende Rolle spielen. Denn Uniper ist als Energiehändler an die Rentabilität gebunden. Der Bund wird als Großaktionär sukzessive über die Jahre wieder aussteigen. Ist die Aktie für den freien Markt wieder sexy genug?

Das Unternehmen wird im vergangenen Jahr den aktuellen Schätzungen nach ein KGV von gut 5 gehabt haben. Am 28. Februar sollen die Zahlen für das 4. Quartal folgen. Die werden dann zeigen, ob diese Schätzung in etwa funktioniert.

Aber: Im laufenden neuen Jahr wird das KGV schon auf gut 19 ansteigen. Das ist recht hoch für einen solchen Energiewert, meinen einige Stimmen.

Ob die Ergebnisse sich in diese Richtung entwickeln, hängt vor allem auch an der Entwicklung auf dem Gasmarkt. Die ist offen.

Die USA denken derzeit darüber nach, kein LNG-Flüssiggas mehr in Länder zu exportieren, mit denen das Land kein Freihandelsabkommen hat. Das wäre für den Weltmarkt massiv störend. Die Preise könnten steigen, das Ergebnis auch für Uniper könnte sich – dies ist eine reine Vermutung – schlechter als erwartet gestalten. Daher bleibt vieles offen.

Analysten aber gehen noch immer davon aus, der Kurs könnte sich -17 % nach unten verschieben. Deren Erwartung liegt derzeit bei einem Zielkurs in Höhe von 47 Euro.

