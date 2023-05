Uniper: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 1,99 €

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Laut Bankanalysten ist die Uniper-Aktie derzeit nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei -50,88% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 04.05.2023 legte Uniper um +5,52% zu

• Kursziel liegt aktuell bei 1,99 €

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,88

Die gestrige Kursentwicklung von Uniper am Finanzmarkt betrug +5,52%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie um insgesamt +7,37%, was auf eine relative Marktoptimismus hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Schätzungen der Bankanalysten 1,99€.

Dies bedeutet ein mögliches Risiko von -50.88% für Investoren falls sich ihre Prognosen als korrekt erweisen sollten.

Allerdings stimmen nicht alle Analysten mit dieser Einschätzung überein und sehen nach dem jüngsten positiven Trend eine andere Entwicklung.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bewerten keine...