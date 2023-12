Uniper Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Uniper-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,25 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 59,39 EUR weicht somit um +850,24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,23 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +480,55 Prozent entspricht und somit auch ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält die Uniper-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Uniper eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden, weshalb wir die Aktie hierfür mit einem "Schlecht" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zu Uniper veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Uniper beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Uniper-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "überverkauft" bewertet wird, was beide Male ein "Gut"-Rating ergibt. Somit liefert die Analyse der RSIs zu Uniper insgesamt ein "Gut"-Rating.