Uniper Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation könnte auf kurzfristige Kursrückgänge hindeuten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Uniper zeigt, dass das Wertpapier derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 57,01 Punkten, während der RSI25 bei 62,57 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung war die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Uniper wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper bei 94,56 EUR, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 59,1 EUR, was einem Abstand von -37,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negativer Abstand von -23,51 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal führt.