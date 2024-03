Uniper-Aktie: Die Zuckung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper hat am Freitag einen Kursgewinn geschafft. Immerhin, denn die Aktie zeigte sich in den vergangenen Wochen vergleichsweise schwach. Am Freitag jedenfalls ging es für die Aktie um gut 2,3 % aufwärts. Das ist ein erster Erfolg im Kampf um einen Verbleib zumindest im Seitwärtstrend. Derzeit warten die Börsen wahrscheinlich auf Nachrichten, aber da ist nicht viel zu wollen: Erst Anfang Mai sollen die nächsten Quartalszahlen kommen.

So müssen sich Beobachter auf die Arbeit von Analysten stützen, die Kursschätzungen abgeben. Die sind nicht besonders vielversprechend.

Nicht so viel für Uniper

Stand heute sind die Prognosen, die bei Marketscreener der Öffentlichkeit präsentiert werden, per Konsens um gut 21 % überbewertet. Das ist viel zu viel, um die Intention zu verpassen: Die Aktie soll nur noch 43,40 Euro wert sein!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Uniper-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Uniper jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Uniper Aktie

Uniper: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...