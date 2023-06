Uniper-Aktie: Zeit für einen Ausstieg - lohnt sich der Verkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper macht Fortschritte bei der Umstrukturierung: Der deutsche Energiekonzern, der sich mittlerweile größtenteils in staatlichem Besitz befindet, vermeldete kürzlich den erfolgreichen Verkauf eines Geschäftsbereichs in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Laut Uniper wurden 100% der Anteile an seinem Rohölverarbeitungs- und Schiffstreibstoffhandelsgeschäft in den VAE an ein Konsortium verkauft. Dieses besteht aus der Montfort-Gruppe und dem Private Office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Uniper muss Geschäftsanteile veräußern

Zum Hintergrund: Der Verkauf ist Teil der Auflagen unter dem EU-Beihilferecht, die Uniper erfüllen muss. Ende 2022 hatte die EU-Kommission ein Stabilisierungspaket für den schwer gebeutelten Gasimporteur genehmigt. Im Zuge dieser Genehmigung legte Brüssel verschiedene strukturelle...