Uniper-Aktie: Wohin geht die Reise? Kursziel bei 2,29 EUR

Uniper hat in den letzten fünf Handelstagen eine schwache Performance gezeigt und verlor gestern weitere -5,98% an Wert. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel von Uniper bei 2,29 EUR. Das entspricht einem Risiko von -55,86% für Investoren im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch Experten mit einer “halten”-Bewertung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 1,87. Der Anteil der Optimisten unter den Analysten liegt aktuell jedoch bei null Prozent.