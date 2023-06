Uniper-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie hat die jüngsten Kurskapriolen überraschend gut überstanden. Meldungen über Milliardengewinne in diesem Jahr führten zu einer kurzen, aber heftigen Rallye des Titels. Innerhalb weniger Tage konnte das Wertpapier seinen eigenen Wert etwa verdoppeln, bevor eine ebenso starke Korrektur folgte.

In dieser Woche erregt die Uniper-Aktie erneut Aufmerksamkeit durch Kursgewinne, wenn auch langsamer als bisher. Insgesamt sind es knapp 45 Prozent Gewinn im Monatsvergleich. Anleger können sich auf den ersten Blick also nicht beklagen. Dennoch bleibt der Aktienkurs ein heißes Thema.

Uniper-Aktionäre: Alles ist möglich

Die Uniper-Aktie liegt fest in den Händen von Spekulanten, während über 99 Prozent der Anteile in staatlicher Hand sind. Dies führt zu hoher Volatilität und zeigt sich im frühen Handel am Dienstag...