Uniper Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Uniper-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 89,34 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -39,33 Prozent vom letzten Schlusskurs von 54,2 EUR entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (57,31 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Uniper, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die gestiegene Anzahl von Diskussionen über Uniper und die zunehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Uniper wurde ebenfalls analysiert, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Uniper diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uniper liegt bei 55,86, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 57 auf eine Situation hin, die als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Uniper-Aktie demnach mehrere "Schlecht"-Bewertungen in der technischen Analyse, im Sentiment und Buzz sowie im Relative Strength Index, wobei lediglich die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft wird.