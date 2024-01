Uniper Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Uniper beträgt 70,21, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 liegt bei 72,84, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Daher erhält die Uniper-Aktie ein Gesamtrating von "Schlecht".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD) betrachtet. Der GD200 von 94,13 EUR zeigt, dass der Aktienkurs von 56,96 EUR um -39,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 von 73,28 EUR ergibt eine Abweichung von -22,27 Prozent und führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Uniper-Aktie. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den letzten Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Uniper bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.