Uniper-Aktie: Was macht das Gas?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uniper ist aktuell an den Börsen eher mit etwas Vorsicht bewertet worden. Die Notierungen fielen am Freitag kurz vor dem Wochenende immerhin um satte 3,1 %. Die Kurse sind seit 1. Januar um nun über -4 % nach unten gesunken. Dennoch: Die Aktie ist auf erstaunlich hohem Niveau – die Hoffnung wird lauten, dass der günstige Gaspreis hilft. Das Nettoergebnis für das laufende Jahr schätzen die Märkte auf 937 Millionen Euro. Bei einer Marktbewertung von 23,2 Mrd. Euro errechnet sich daraus ein KGV in Höhe von 21. Das ist um den Faktor 2,5 teurer als zuvor, allerdings durchaus etwas besser als erwartet.

Wohin geht die Reise?

Die entscheidende Frage wird sein, wohin die Reise in diesem Jahr am Gasmarkt geht. Die Aktienmärkte müssen derzeit noch Vorlieb nehmen mit Trend-Indikatoren. Danach ist Uniper klar im Seitwärtstrend – da auch der GD100 und der GD200 in Reichweite sind. Charttechnisch ist der Wert zudem nach unten gut abgesichert. Lediglich die Analysten sind skeptisch. Die Notierungen sollen um ca. gut 20 % fallen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Uniper-Analyse von 11.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Uniper jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Uniper Aktie

Uniper: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...