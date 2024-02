Uniper-Aktie: Was für unglaubliche Nachrichten!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Stark, was Uniper nun am Donnerstag schaffte. Der Titel sattelte gleich mehr als 10 % auf. Die Aktie näherte sich bis auf gut 1 Euro der 60-Euro-Marke. Die Stimmung ist glänzend. Grund dafür ist das, was an den Börsen besonders gerne als Bewertungsgrundlage hergenommen wird: Die Zahlen.

Uniper liefert!

Uniper hat geliefert. Das Unternehmen hat bei seinen vorläufigen Jahreszahlen für das vergangene Jahr einen Gewinn von bereinigt insgesamt 4,4 Mrd. Euro erzielt. Das sind in etwa die Gewinne, die seit einigen Wochen auch zu erwarten waren. Das Jahr 2023 wird sich 2024 den Erwartungen nach nicht ganz wiederholen können, die Gewinne werden – wenn alles stimmt – um ca. 75 % schmelzen. Dennoch sind die Werte zunächst einmal bestens.

Analysten verweisen jedoch auf die trüberen Aussichten und gehen von höheren Verlusten bei fast -20 % aus!

