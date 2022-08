Uniper- Aktie: Was für ein Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper ist am Freitag kurz vor dem Wochenende deutlich schwächer geworden. Der Titel gab noch einmal um 5,3 % nach. Die Diskussion um die Zukunft des Händlers scheint anzuhalten. Schon in den Tagen zuvor war die Aktie massiv nach unten gerutscht. Uniper: Gasumlage oder nicht? Die Diskussion dreht sich vor allem um die berühmte Gasumlage in Deutschland, die vor allem… Hier weiterlesen