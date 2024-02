Uniper-Aktie: Was für ein Rücksetzer

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Schlechte Börsenzeiten für Uniper. Die Notierungen sind am Freitag um mehr als -5,5 % nach unten durchgereicht worden. Der Titel konnte damit sein Zwischenhoch der vergangenen Tage nicht mehr halten. Allein am Donnerstag war die Aktie mit dem Gewinn von gut 10 % deutlich nach oben gelaufen. Der Titel ist damit derzeit wieder dort, wo Analysten die Aktie von Uniper ohnehin vermuten: Auf dem Weg in Richtung von 50 Euro!

Uniper: Das ist zu wenig!

Die Aktie war nach guten Zahlen nach oben gerutscht. Die Zahlen waren für das vergangene Jahr – vorläufig – vorgestellt worden. Die Gewinne waren außergewöhnlich hoch. Das allerdings kommt für zahlreiche Beobachter nicht überraschend. Die Energiemarkt- und vor allem die Gassituation für Uniper war ohnehin so günstig im vergangenen Jahr, dass es zu massiven Gewinnen kommen musste.

Die Erwartung für das laufende Jahr ist geringer. Wohl auch deshalb wird die Aktie aus Sicht von Analysten eher gut 23 % verlieren!

