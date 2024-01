Uniper-Aktie: Was für ein Ding!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper war in den vergangenen Handelssitzungen so etwas wie der große Liebling der Börsen. Das scheint nun vorbei zu sein. Am Donnerstag nahmen die vormaligen Investoren nun Gewinne vom Tisch: Es ging um -6,3 % abwärts. Noch immer hielt sich Uniper über der Marke von 60 Euro. Klar ist aber auch, dass die wichtigsten Kursentwicklungen derzeit nicht mehr gelingen.

80 Euro: Das war es

