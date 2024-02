Uniper Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Uniper gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Uniper-Aktie insgesamt als "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Uniper-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Uniper-Aktie beträgt 56,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 54,56 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Uniper-Aktie der letzten 200 Handelstage (92,12 EUR) mit dem aktuellen Kurs (56 EUR) eine Abweichung von -39,21 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 61,95 EUR unter dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -9,6 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung nach sich zieht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern und dadurch neue Einschätzungen für Aktien erzeugen. In Bezug auf Uniper wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.