Uniper-Aktie: Die Wahrheit über die Hälfte hinaus!

Die Uniper-Aktie zeigt sich robust und notiert deutlich oberhalb der 6 Euro-Marke. Ein kleiner Anstieg von 0,60 Prozent am Montag führte dazu, dass die Aktien des in Schwierigkeiten geratenen Energieunternehmens beim Xetra-Handelsschluss bei 6,13 Euro lagen. Zur Veranschaulichung: Die Uniper-Aktie wurde noch Ende Juni für 4,89 Euro gehandelt. In weniger als zwei Monaten hat sie daher ihren Wert um weitere 25 Prozent steigern können – entgegen aller Erwartungen.

Äußerst niedrige Kursziele für Uniper

Nach überraschend starken Quartalszahlen erhielt das Unternehmen an der Börse einen weiteren Aufschwung – trotz aller Analysen, die dies allesamt als übertrieben ansahen. Im Vergleich war die Deutsche Bank sogar besonders gnädig und erhöhte nach vorläufigen Zahlen Ende Juli das Kursziel von 3,00 auf 3,30 Euro ohne jedoch ihre...