Uniper Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Uniper hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um -1,23 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Uniper eine Outperformance von +9,17 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Uniper mit einer Rendite, die 9,17 Prozent über dem Durchschnittswert liegt, weit vorne. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Uniper ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Uniper. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Uniper gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Fundamental gesehen ist Uniper aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,17, was einen Abstand von 100 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 208,4 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält Uniper daher eine "Gut"-Empfehlung.

Auch die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen bei der Einschätzung einer Aktie eine Rolle. In diesem Bereich hat Uniper in den letzten Monaten ein gemischtes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.