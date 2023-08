Uniper-Aktie: Überraschende Kursprognose sorgt für Aufsehen

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Am Freitag hat Uniper den Wochenhandel mit geringen Verlusten beendet. Der Rückgang betrug -0,7%, was die Aussichten für den aktuellen Handel nicht unbedingt positiv gestaltet. Die Analysten der Technischen Analyse sind besorgt, dass sich Uniper damit einer kritischen Untergrenze nähert: 6 Euro pro Aktie. Trotz dieser kleinen Enttäuschung war die vergangene Woche insgesamt erfolgreich, da die Notierungen um 3,1% stiegen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Russland-Geschäfts von Uniper werden jetzt rechtliche Schritte in Betracht gezogen.

##Unipers Herausforderung

Laut Berichten blockiert Russland aus Sicht von Uniper den angestrebten Geschäftsverkauf in dem Land. Ob diese Angelegenheit zu juristischen Schritten führt ist noch unklar und scheint momentan keine bedeutende Nachricht auf den Märkten zu sein; denn das...