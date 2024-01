Uniper Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einer Skala von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der RSI des Energieunternehmens Uniper liegt bei 70,21, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Auch der RSI25 von 72,84 deutet auf eine negative Einschätzung für die letzten 25 Tage hin. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Uniper-Aktie.

In den sozialen Medien zeigen die Diskussionen über Uniper in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral" ein.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung für Uniper. Der GD200 liegt bei 94,13 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 56,96 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -39,49 Prozent führt. Auch der GD50 von 73,28 EUR ergibt eine negative Abweichung von -22,27 Prozent. Somit wird die Aktie aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in den letzten Monaten zeigt ein verbessertes Anleger-Sentiment und eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Unternehmen. Daher erhält die Uniper-Aktie ein insgesamt positives Rating von "Gut".

Insgesamt weist die Uniper-Aktie sowohl aus technischer als auch aus anlegerseitiger Sicht eine negative Tendenz auf, die zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.