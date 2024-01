Uniper-Aktie: Das Signal!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Uniper hat am Freitag und in der gesamten vergangenen Woche am Ende ein Signal hinterlassen: Die Kurse werden demnach nicht mehr massiv sinken. Oder nicht so kräftig wie befürchtet. Die Notierungen haben noch einmal 0,5 % gewonnen. Damit ist die Aktie im Wochenverlauf am Ende noch einmal bei über 60 Euro angekommen. Immerhin, denn zuvor lag der Titel teils fast -20 % darunter!