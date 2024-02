Uniper Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Uniper ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sechs Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es erneut vorwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Uniper-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 65, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Neutral"-Bewertung für Uniper.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 93,14 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 56,6 EUR weicht somit um -39,23 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 66,34 EUR und einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine kurzfristige "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Uniper-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Uniper hat sich erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Uniper.