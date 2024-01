Uniper-Aktie: Schlicht unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Uniper ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Am Mittwoch ging es “nur” um 0,7 % aufwärts. Dennoch: Bei dem Energie-Händler hätte wohl kaum jemand angenommen, dass die Börsen einen hin und her schwenkenden Kurs erleben werden. Dies wird aus der Sicht von Analysten vor allem in den vergangenen Tagen fast schon (zu) extrem sein. Die Kurse waren am letzten Handelstag des vergangenen Jahres gleich um gut [...] Hier weiterlesen