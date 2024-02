Uniper Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Uniper-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50,15, dass die Uniper-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Eine Analyse der Stimmungen und Kommentare auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Meinungen zu Uniper überwiegend positiv sind, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Uniper derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -36,01 Prozent über dem GD200 verläuft und eine Abweichung von -5,36 Prozent zum GD50 besteht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen und Stimmungsänderungen im Internet haben nur eine mittlere Aktivität in Bezug auf Uniper gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.