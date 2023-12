Uniper-Aktie: Nun also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Immerhin schafft es Uniper nun, an den Börsen wieder für etwas positivere Stimmung zu sorgen. Die Aktie konnte am Montagvormittag zum Auftakt des Handels ein Plus von ca. 0,45 % verbuchen. Das ist nicht sonderlich viel, aber ein Schritt in Richtung von 4 Euro. Die Börsen irren derzeit bei diesem Titel etwas durch die Zahlen. Die Frage: Werden sich Analysten mit ihren massiven Warnungen beim Kursziel am Ende durchsetzen?