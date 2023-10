Uniper-Aktie: Kursziel bei 2,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie von Uniper hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +2,13% zugelegt und am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,49% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Doch wie bewerten die Bankanalysten die Zukunftsaussichten? Das mittelfristige Kursziel für die Uniper-Aktie liegt im Durchschnitt bei 2,04 EUR. Wenn diese Vorhersage eintrifft, können Anleger mit einer Rendite von -60,60% rechnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung.

3 Analysten raten dazu, die Aktien zu halten; 7 sind der Meinung man solle sie verkaufen und weitere 5 sprechen sich sogar für einen sofortigen Verkauf aus. Kein einziger Experte ist momentan optimistisch für diese Wertpapiere.

Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einem Wert von 1,87.