Uniper Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Uniper wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ein positives langfristiges Bild über die Stimmungslage vermitteln. Die Aktie von Uniper wurde in diesem Zusammenhang positiv bewertet, da eine starke Diskussionsaktivität festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung ein positives Urteil ausgesprochen.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper derzeit bei 87,31 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 53,08 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -39,21 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie entsprechend als "schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein negatives Signal, da die Uniper-Aktie derzeit eine Differenz von -5,77 Prozent aufweist. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "schlecht".

Hinsichtlich der Dividende liegt Uniper mit einer Rendite von 0 Prozent 4,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,93 Prozent auf. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlechte" Bewertung von der Redaktion.