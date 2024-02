Uniper Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Uniper-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) beträgt 91,38 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 59,42 EUR liegt, was einer Abweichung von -34,97 Prozent entspricht. Dagegen ergibt sich für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Wert von 58,69 EUR, was einer Abweichung von +1,24 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde im letzten Monat eine positive Stimmungsänderung bei den Anlegern festgestellt, was als "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Uniper-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 24,63 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 hingegen zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Uniper-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an 11 Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Uniper diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.